В Челябинском областном центре реабилитации открылся новый зал механотерапии

После капремонта появилось современное пространство, оснащенное тренажерами для пациентов

В Челябинском областном центре реабилитации завершился масштабный капитальный ремонт одного из ключевых корпусов. Благодаря этому появился новый просторный зал механотерапии, объединенный с современным тренажерным центром, передает пресс-служба Минздрава.

Как сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации № 1 Анна Семеина, создано принципиально новое пространство, где каждый пациент получает персонализированную программу восстановления. Программа учитывает анатомические и физиологические особенности тех, кто нуждается в терапии.

Особенностью нового зала стало комплексное оснащение механотерапевтическими аппаратами последнего поколения. Эти системы позволяют проводить как продолжительную пассивную, так и активную разработку суставов верхних и нижних конечностей. Технология гарантирует «полезные» движения в суставах с возможностью дозирования нагрузки на мышечные группы.

В центре внедрили комплекс методик реабилитации, которые подразумевают использование роботизированных тренажеров с адаптивным управлением. Уникальность оборудования заключается в том, что оно эффективно для реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями, ортопедическими патологиями и последствиями травм различной степени сложности. Применять оборудование можно для пациентов разного возраста, от детей до старшей возрастной группы.

Санитарно-гигиенические помещения нового корпуса оборудованы с учетом требований программы «Доступная среда».