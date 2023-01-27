В Челябинском областном центре реабилитации назначили нового главврача

Должность занял Олег Суслов

Назначен новый руководитель Челябинского областного центра реабилитации. Главным врачом стал Олег Суслов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«С 2022 года к нам поступают новейшие аппараты для реабилитации пациентов, аналогов которых не было в центре. Современное оборудование позволило освоить ряд новых технологий реабилитации и вывести оказание медицинской помощи на новый уровень», — прокомментировал Олег Суслов.

Своей главной задачей он ставит комплексное развитие медицинской организации с одновременным повышением качества и доступности медицинской помощи.