В Челябинске ускорили процесс исследования ПЦР‑тестов

В областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом усовершенствовали лабораторию

В Челябинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями усовершенствовали лабораторию для ПЦР-тестирования. На сегодняшний день центр может проводить до 1000 таких исследований в день, а время получения результатов анализов сократилось до 48 часов благодаря применению технологий программы «Эффективный регион» государственной корпорации «Росатом», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

В 2020 году максимальное количество исследований, которые проводили в лаборатории центра, не превышало 280. Кроме того, лаборатория использовала диагностические тест-системы, требующие этапа обратной транскрипции, что значительно увеличивало время готовности результата. Среди других проблем были необходимость ведения электронного списка поступающего материала и необходимость ввода данных о результатах исследования в МИС «Барс» после их получения.

И после того как количество больных значительно возросло и работать стало значительно сложнее, руководством центра было принято решение о реализации проекта «Оптимизация процесса проведения исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР» программы «Эффективный регион». Благодаря этому лаборатория может проводить до 1000 тестов в день, время получения результата сократилось до 48 часов, а медики начали использовать тесты, не требующие этапа обратной транскрипции.

Что касается ввода данных в МИС «Барс», то благодаря его систематизации также удалось существенно сократить время, затрачиваемое на выполнение данной работы.

«В настоящее время в МИС „Барс“ реализована возможность предварительного формирования списка доставляемых проб. Требовалась систематизация ввода данных, то есть установление единых требований к заполнению направления в системе МИС „Барс“. Процедура позволила сократить время для формирования электронного списка, исключить ошибки при ручном вводе данных, обеспечить информационный обмен»,— рассказала главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская.

Кроме того, в рамках проекта в лаборатории центра появилось новое оборудование: автоматическая станция пробоподготовки и амплификатор. Все это позволит сократить сроки начала и окончания лечения.