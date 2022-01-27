В Челябинском областном онкоцентре открыли обновленное отделение химиотерапии

После комплексного ремонта пациенты и медики будут бороться с раком в более комфортных условиях

Отделение лекарственной противоопухолевой терапии Челябинского центра онкологии и ядерной медицины открыли после большого ремонта, сообщает пресс-служба клиники.

«Химиотерапевты онкоцентра более 10 лет работали в стесненных условиях. Административный блок и палаты отделения располагались на разных этажах, что осложняло работу врачей. Теперь отделение получило целый этаж, где провели комплексный ремонт. Закуплена новая медицинская мебель, оборудованы комфортные палаты на двух-трех человек и лечебные блоки. Надеемся, что теперь лекарственная терапия будет проходить с лучшим результатом», — говорит главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Каждый год в отделении противоопухолевой лекарственной терапии ЧОКЦОиЯМ проходят лечение более 4600 пациентов с опухолями разных локализаций.