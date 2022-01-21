В Челябинском областном кожвендиспансере за год выполнили более миллиона исследований

Челябинский областной кожно-венерологический диспансер отмечает 85-летие

Челябинский областной кожно-венерологический диспансер отметил 85-летие. За минувший год в учреждении выполнили более миллиона исследований. Диспансер имеет головное здание в Челябинске и подразделения в Чебаркуле, Троицке, Златоусте и Сатке.

«За 85 лет постоянно менялась эпидемиологическая ситуация, внедрялись современные методы диагностики, борьбы с инфекциями и кожными болезнями. Мы ежедневно развиваемся и сегодня являемся крупной и значимой службой, которая оказывает помощь как взрослому, так и детскому населению нашего региона. У нас индивидуальный подход к каждому пациенту. В нашем диспансере работают грамотные специалисты, среди которых доктора и кандидаты медицинских наук», — говорит главный врач ГБУЗ «ЧОККВД» Олег Зиганшин.

Сейчас при диспансере действуют центр диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем; центр диагностики и лечения опухолей кожи; центр детской дерматологии; центр микологии; центр генно-инженерной терапии биологическим препаратами.

Кроме того, кожно-венерологический диспансер вносит свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Часть подразделений были переведены в базы долечивания, проводится вакцинация иностранцев от COVID-19.

«Наша лаборатория всегда была одной из ведущих. Здесь выполняется весь спектр анализов, за год проводится более миллиона различных исследований. Ежегодно в лабораторию поступает современное исследовательское оборудование. Совсем недавно к нам поступил современный масс-спектрометр, благодаря которому с высокой точностью идентифицируется возбудитель инфекции и назначается индивидуальное лечение. Мы также проводим ПЦР-диагностику на COVID-19», — отметила заведующая лабораторией ГБУЗ «ЧОККВД» Марина Тарасова.

Напомним, областная кожно-венерологическая больница на 50 коек в Челябинске была открыта в 1937 году. С этого момента начинается развитие дерматовенерологической службы Челябинской области. Постепенно диспансер начал расширяться, и в 1967 году была развернута централизованная лаборатория.

В 1976 году при закладке фундамента нового здания медики оставили послание будущему поколению врачей. На базе диспансера с 1978 года действует кафедра дерматовенерологии и косметологии Южно-Уральского государственного медицинского университета.