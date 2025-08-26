Челябинский Одигитриевский монастырь начинает формировать архитектурный облик своего строящегося собора благодаря запуску собственного производства по изготовлению декоративных элементов. Здесь будут создавать прочные детали, которые станут частью храма на века, рассказали в Челябинской епархии.
Всего на производстве сделают 28 оконных сандриков, 18 объемных капителей для пилястр. В дальнейшем также будут выполнены работы по декорированию барабана и апсид храма. Каждый элемент декора не просто устанавливается на стены, а монтируется непосредственно в кирпичную кладку.
Справка: сандрик — декоративная деталь в виде карниза над оконным или дверным проемом; капитель — верхняя часть вертикальной опоры или колонны; пилястра — вертикальный выступ стены, напоминающий колонну; барабан — цилиндрическая или многогранная часть здания, основание для купола; апсида — выступ здания, чаще всего расположенный в восточной части храма и содержащий алтарь.
Сестры монастыря также предлагают верующим увековечить свои имена в стенах нового собора, создавая именные фасадные сандрики.