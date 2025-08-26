В челябинском монастыре запустили производство архитектурного декора

Украшения будут изготавливать для строящегося Одигитриевского собора

Челябинский Одигитриевский монастырь начинает формировать архитектурный облик своего строящегося собора благодаря запуску собственного производства по изготовлению декоративных элементов. Здесь будут создавать прочные детали, которые станут частью храма на века, рассказали в Челябинской епархии.



Всего на производстве сделают 28 оконных сандриков, 18 объемных капителей для пилястр. В дальнейшем также будут выполнены работы по декорированию барабана и апсид храма. Каждый элемент декора не просто устанавливается на стены, а монтируется непосредственно в кирпичную кладку.

Справка: сандрик — декоративная деталь в виде карниза над оконным или дверным проемом; капитель — верхняя часть вертикальной опоры или колонны; пилястра — вертикальный выступ стены, напоминающий колонну; барабан — цилиндрическая или многогранная часть здания, основание для купола; апсида — выступ здания, чаще всего расположенный в восточной части храма и содержащий алтарь.

Сестры монастыря также предлагают верующим увековечить свои имена в стенах нового собора, создавая именные фасадные сандрики.