В челябинском монастыре появился рождественский вертеп

Там также установили «трапезную для птиц»

В челябинском Одигитриевском женском монастыре появился рождественский вертеп — кукольный театр. Он напоминает прихожанам о евангельских событиях, сообщается в телеграм-канале монастыря.

Предпразднство Рождества Христова длится дольше всего — пять дней — со 2 по 6 января. В эти дни церковные службы готовятся к будущему празднику и вспоминают Вифлеемских младенцев.

Кроме того, на территории Одигитриевского монастыря, возле здания детской Воскресной школы, появилась «трапезная для птиц». Трехэтажный особняк «на палочке» приютит и накормит воробьев и синичек.

Там птицы найдут сырые семечки подсолнечника, зерновые смеси и сушеные ягоды рябины и боярышника. Напоминаем, что кормить пернатых хлебом, печеньем, сухариками и сдобой запрещено — это вызывает у них расстройства пищеварения.

Напомним, реставрация челябинского храма Александра Невского подходит к концу. Там уже установили мраморный иконостас.