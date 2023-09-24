В челябинском Минздраве рассказали, как правильно тренироваться на улице осенью

Важно соблюдать ряд простых правил, чтобы не простудиться

У некоторых людей с завершением лета прекращаются тренировки на свежем воздухе. Оно и понятно: осенью становится заметно прохладнее, да и погода нередко не позволяет выполнять упражнения на улице. Однако, по словам врачей, прекращать тренировки не стоит, ведь осенью особенно важно укреплять организм. Главное — правильно войти в «новый» тренировочный ритм и соблюдать простые правила. Подробнее рассказали в областном Минздраве.

Входить в «осенний» тренировочный режим следует постепенно — начинать с 2-3 тренировок в неделю продолжительностью не более часа. Перед выходом на улицу необходимо сделать разминку. Одеваться нужно по погоде, чтобы не было ни жарко, ни прохладно.

Важно не приступать сразу к интенсивным упражнениям, а наращивать темп тренировки. Например, сначала размяться трусцой, сделать несколько приседаний, а затем переходить к бегу. Не менее важно соблюдать технику дыхания: вдыхать воздух необходимо через нос, чтобы он успел нагреться. После тренировки нужно принять ванну или теплый душ.

Также врачи советуют пить достаточно воды, даже если пить не хочется, поскольку она участвует в терморегуляции.

«Можно разнообразить свою физическую активность за счет занятий йогой, танцами, плаванием или аквааэробикой. Это хорошая альтернатива занятиям на улице, если не позволяет погода»,— отметили в ведомстве.

Не следует забывать уделять внимание питанию и режиму сна. Ежедневно еда должна быть разнообразной и содержать белки, жиры и углеводы. А ночной сон должен длиться не менее 7 — 8 часов.