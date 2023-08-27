В челябинском Минздраве рассказали, как правильно мыть руки

И когда это необходимо делать

Руки могут быть переносчиками различных микробов, которые вызывают ряд опасных заболеваний. Для того, чтобы не подхватить инфекцию, необходимо тщательно следить за их гигиеной. Когда нужно мыть руки и как это делать так, чтобы уничтожить все микробы, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Руки необходимо мыть перед каждым приемом пищи, перед общением с детьми, после посещения туалета, а также после контакта с больным человеком.

Мыть руки нужно правильно: обязательно с мылом и не менее 30 секунд. Особое внимание необходимо уделить участкам между пальцами и под ногтями. Смывать руки следует только проточной водой, а после мытья насухо вытереть индивидуальным или одноразовым чистым полотенцем.

«Если нет возможности вымыть руки, рекомендовано воспользоваться дезинфицирующим средством: нанести на руки, потереть и высушить»,— уточнили в Минздраве.