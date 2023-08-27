Руки могут быть переносчиками различных микробов, которые вызывают ряд опасных заболеваний. Для того, чтобы не подхватить инфекцию, необходимо тщательно следить за их гигиеной. Когда нужно мыть руки и как это делать так, чтобы уничтожить все микробы, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Руки необходимо мыть перед каждым приемом пищи, перед общением с детьми, после посещения туалета, а также после контакта с больным человеком.
Мыть руки нужно правильно: обязательно с мылом и не менее 30 секунд. Особое внимание необходимо уделить участкам между пальцами и под ногтями. Смывать руки следует только проточной водой, а после мытья насухо вытереть индивидуальным или одноразовым чистым полотенцем.
«Если нет возможности вымыть руки, рекомендовано воспользоваться дезинфицирующим средством: нанести на руки, потереть и высушить»,— уточнили в Минздраве.