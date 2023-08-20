В челябинском Минздраве рассказали, как бег помогает справиться со стрессом

Физическая активность улучшает психологическое равновесие

Профилактика стресса важна не менее, чем правильное питание и отказ от вредных привычек. Для того, чтобы ментальное здоровье было в порядке, врачи рекомендуют южноуральцам вести подвижный образ жизни. Особенно хорошо справиться со стрессом помогает бег, сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, после беговой тренировки в организме человека снижаются гормоны стресса — адреналин и кортизол, а так называемые «гормоны счастья» повышаются, у человека поднимается настроение. Кроме того, во время бега образуются новые нейронные связи, которые способствуют формированию этой полезной для организма привычки.

«Чем меньше физической активности в жизни человека, тем хуже он справляется со стрессом. В свою очередь, бег улучшает психологическое равновесие. При этом он доступен любому и действует как антидепрессант»,— заключили в ведомстве.