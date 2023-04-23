В челябинском Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи

И что делать не следует

В Челябинской области проснулись змеи после зимней спячки. В нашем регионе единственной опасной змеей является гадюка обыкновенная. Причем чем больше змея и выше температура воздуха, тем опаснее ее яд. Укус гадюки не смертелен, если, конечно, у человека нет аллергии на змеиный яд. Но и оставлять рану без внимания не следует. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что можно делать при укусе гадюки, а что запрещено.

При укусе гадюки необходимо промыть рану спиртом или водкой, обездвижить пораженную конечность и как можно скорее обратиться в травмпункт.

Ни в коем случае нельзя отсасывать яд из раны, прижигать ее, а также накладывать жгут.

Взрослым не следует использовать сыворотку от укуса гадюки, так как она может усугубить ситуацию:

«При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет, может даже навредить — возможна аллергия не на яд, а на противоядие. Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации. А это бывает преимущественно у грудных детей»,— рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что укус гадюки особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей.