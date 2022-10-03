В поселке Новосинеглазово города Челябинска во вторник, 4 октября, на весь день отключат воду для капитального ремонта водовода, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Водоснабжение будет отключено с 01:00 до 22:00, то есть почти на сутки. В течение всего дня воду в поселок будут подвозить автоцистернами. Тем не менее жителям советуют сделать необходимый запас.
Воды не будет на территории всего микрорайона, в котором проживают около 15 тыс. человек. Судя по информации на сайте МУП «ПОВВ», плановый ремонт будет проводиться на водоводе 500 мм по улице Героев Медиков.
Телефон информационно-справочной службы: +7 351 214-00-14 (круглосуточно).
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