В челябинском микрорайоне построят две школы и детский сад

Учебные заведения примут учеников в 2026 году

В челябинском микрорайоне Парковом построят две школы на 1100 мест каждая и детский сад, который смогут посещать 140 детей. Учреждения для детей возведут в ближайшие два года, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Двухэтажный детский сад появится в границах улиц Бейвеля, маршала Чуйкова, Хариса Юсупова, Мусы Джалиля. Для ребятишек сделают групповые площадки, зоны для игр и занятий физкультурой. Садик построят до конца 2024 года. Его возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Школа на улице Бейвеля будет состоять из трех блоков, разделенных внутренними двориками. Там сделают класс для хореографии, читальный зал с библиотекой, помещения для занятий спортом. Учебное заведение оснастят элементами доступной среды для маломобильных групп населения.

Второе учебное заведение построят на улице Хариса Юсупова, 111. Проектом предусмотрены просторные классы, зоны для активного отдыха и общешкольных занятий.

«Физкультурно-спортивная зона школы представляет собой настоящий спортивный комплекс с несколькими залами, включая тренажерный», — сказали в пресс-службе.

Школы строят в рамках проекта «Образование». Их введут в эксплуатацию в 2026 году.