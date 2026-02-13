В челябинском микрорайоне Парковом с опережением графиков строится новая школа

Возведение нового образовательного учреждения должно завершиться до конца 2026 года

В микрорайоне Парковом с опережением графика возводят новую школу: по планам объект должны сдать к концу 2026 года, но уже сейчас рабочие закончили порядка 65% строительно-монтажных работ. Что происходит на стройплощадке — проинспектировал глава города Алексей Лошкин.

Для Паркового новая школа — один из ключевых социальных проектов, ведь в микрорайоне сегодня проживает множество семей с детьми. Возведение образовательного учреждения ведется по нацпроекту «Молодежь и дети».

«Акцентирую внимание генерального подрядчика на качестве и своевременности выполняемых работ. Будем стараться ввести школу в эксплуатацию уже в предстоящем учебном году», — отметил Алексей Лошкин.

Здание возводится по типовому проекту с применением монолитно-каркасной технологии. По оценкам специалистов, данная конструктивная схема обеспечивает повышенную сейсмоустойчивость, что является критически важным фактором с учетом подвижности грунтов в данной локации. Такое инженерное решение позволит минимизировать риски в ходе дальнейшей эксплуатации объекта.