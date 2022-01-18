В челябинском микрорайоне Парковом появится новый отдел полиции

Начальник регионального ГУ МВД обсудит эту инициативу с губернатором Алексеем Текслером

В микрорайоне Парковом появится новый отдел полиции. Такое решение принял начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков в рамках встречи с личным составом отделов полиции регионального центра.

В ходе инспектирования отделов полиции Михаил Скоков проверил организацию работы дежурных частей, ознакомился с порядком ведения служебной документации, посетил рабочие кабинеты, заслушал доклады начальников подразделений о принимаемых мерах по охране общественного порядка на обслуживаемой территории.

Михаил Скоков принял решение об организации ежеквартальных выплат сотрудникам патрульно-постовой службы. Эту инициативу поддержал губернатор региона Алексей Текслер.

«Изучив структуру полиции города Челябинска, начальник областного ГУ МВД принял решение о создании нового отдела полиции в микрорайоне Парковый, который будет способствовать повышению безопасности местных жителей и перераспределению нагрузки полицейских. Уже на ближайшем совещании при губернаторе региона Михаил Скоков вынесет данную инициативу на повестку заседания в целях обсуждения различных аспектов по строительству и вводу в эксплуатацию нового объекта», — сообщили в региональном полицейском главке.

Михаил Скоков обратил внимание на важность профилактики преступлений, быстрого реагирования на обращения граждан и оперативному выезда на место преступления.