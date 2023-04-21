В челябинском микрорайоне Парковом на три дня изменили четыре автобусных маршрута

Это связано с ограничением движения на Краснопольском проспекте

В эти выходные в Челябинске из-за закрытия движения на Краснопольском проспекте изменили четыре автобусных маршрута: № 18, 34, 212, 214. Подробности сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Измененные маршруты автобусов:



№ 18. Автобусный парк — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту.



№ 34. Автобусный парк — Молодогвардейцев — Профессора Благих — Бейвеля — Скульптора Головницкого — Краснопольский проспект — далее по маршруту.



№ 212, 214. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту.



Напомним, на Краснопольском проспекте в районе дома № 17б проведут работы на теплосетях. Движение закрыто, в том числе для легкового транспорта.

Также с 24 апреля в Челябинске на время сократят маршрут движения трамвая № 18.