В челябинском микрорайоне Чурилово высадят 278 деревьев

На улице Эльтонской 2-й также появится полуторакилометровая живая изгородь

На улице Эльтонской 2-й в ближайшее время начнут озеленение. Подробности сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Благоустройство проводят на участке улицы Эльтонской 2-й от Трашутина до берега Первого озера. Вдоль дороги там скоро появится 278 деревьев: клены, яблони и ясени. Также высадят полуторакилометровую живую изгородь из кустов кизильника и уложат газон.

Работы проведет компания «ДорстройГрупп». Напомним, благоустройство Эльтонской 2-й начали весной прошлого года. Тогда жители новостроек в Чурилово неоднократно жаловались в мэрию на состояние проезжей части и просили привести ее в порядок. Подрядчик обещал завершить все работы до октября 2023 года.