В челябинском микрорайоне Чурилово отключат воду в 126 домах

Плановые работы начнутся в 22 часа

Ресурсоснабжающая организация МУП «ПОВВ» начинает плановые работы в челябинском микрорайоне Чурилово и отключает от холодного водоснабжения 126 домов. Работы пройдут на участке водовода по адресу улица Трашутина, дом 45.

Планируется, что холодное водоснабжение будет отключено с 22 часов вечера в среду, 28 апреля. Работы перетекут на четверг, 29 апреля. Холодную воду снабжаюшая организация обещает включить 29 апреля в 14:00.

Всего без воды на этот период останутся 126 домов по улицам: 2-я Эльтонская, Тяговая, Сергея Герасимова, Конструктора Духова, 1-я Эльтонская, Зальцмана и Трашутина.

Плановые работы 28 апреля МУП «ПОВВ» также проводит на участках по улицам Островского, Свердловского проспекта, проспекта Победы. Здесь включение воды планируется к 20:00.