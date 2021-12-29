В челябинском микрорайоне Чурилово Lake City затягиваются сроки сдачи двух долгостроев

Дольщики обратились в прокуратуру и правительство региона с жалобой на работу Фонда

В микрорайоне Чурилово Lake City пострадавшие дольщики продолжают ждать своих квартир. В конце 2020 года наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков (г. Москва) принял решение достроить дома 3.18 и 3.34 (дольщикам дома 3.20 была выплачена компенсация). Но к концу 2021 года челябинцам до сих пор не озвучивают сроки сдачи их домов. ИА «Первое областное» узнало, на каком этапе сейчас работа Фонда по этим долгостроям.

Более шести лет пострадавшие дольщики микрорайона Чурилово Lake City вынуждены ждать своих квартир. Несколько высоток успели ввести в эксплуатацию — прежний застройщик «Речелстрой» и новый инвестор, которого власти привлекли для достройки домов. По последним двум долгостроям ситуация дольщикам непонятна до сих пор.



По домам 3.18 и 3.34 в апреле 2021 года состоялось заседание Арбитражного суда, где было удовлетворено заявление Фонда приобрести права ООО «Речелстрой» на земельные участки, в том числе недострои на них. Затем еще 2 месяца потребовалось Фонду на то, чтобы заключить договор о передаче объектов между Фондом и конкурсным управляющим.

В июне были объявлены торги на выполнение проектно-изыскательских работ. Затем был определен победитель — ООО «Гамма проект», договоры с которым подписали в июле 2021 года.

«Полученную проектно-сметную документацию Фонд должен был направить в ОГАУ „Госэкспертиза Челябинской области“. С конца ноября от Фонда мы получаем комментарии, что документация загружается в госэкспертизу... загружается, да все никак не загрузится! На заседании рабочей группы по контролю ситуации в сфере жилищного строительства, которая состоялась в декабре, были обозначены новые сроки: по 3.34 — 10.12.2021, по 3.18 — 17.12.2021. Но мы до сих пор не получили информации о том, что договоры с госэкспертизой подписаны»,— сообщают о проблеме дольщики Чурилово Lake City.

В Минстрое региона ИА «Первое областное» ответили, что подрядчик уже выполнил обследования объектов и инженерные изыскания, корректировку проектно-сметной документации.

«Между Фондом и ресурсоснабжающими организациями заключены договоры и получены технические условия для подключения объектов к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас проектная документация загружена на Единую цифровую платформу экспертизы и проводится проверка на соответствие и полноту документов. В случае отсутствия замечаний будет заключен договор на прохождение государственной экспертизы», — уточнили в министерстве.

Точные сроки заключения такого договора, как и сроки сдачи двух долгостроев в микрорайоне, в ведомстве назвать не смогли. Дольщики обратились в правительство региона и в прокуратуру.

«Требуем усилить контроль за деятельностью Фонда. Требуем представить подробный отчет по причинам, из-за которых договор с госэкспертизой до сих пор не заключен, а также привлечь к ответственности тех, по чьей вине договоров до сих пор нет», — требуют дольщики.

Напомним, микрорайон Чурилово Lake City начали строить еще в 2014 году. В 2015-м работы приостановили, а позже компанию-застройщика ООО «Речелстрой» признали банкротом. Ряд домов удалось достроить с привлечением инвестора — компании «Западный луч». Два оставшихся долгостроя (дома № 3.18 и № 3.34) власти решили достраивать через федеральный Фонд защиты прав дольщиков.