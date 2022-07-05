В Челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода, напоминающую алмаз

Сергей Таскаев рассказал об этом в научном журнале

Ученые обнаружили в пыли Челябинского метеорита ранее неизвестную форму углерода, напоминающую по форме алмаз. Об этом ректор ЧелГУ доктор физико-математических наук Сергей Таскаев рассказал научному журналу EPJ Plus.

После падения метеорита в феврале 2013 года ученые собрали его фрагменты и образцы оставшейся после взрыва болида пыли. В первые годы астрофизики изучали фрагменты метеорита, а потом взялись за пыль.

«Примерно 99% массы метеорита было рассеяно в атмосфере в виде пыли. Метеоритная пыль была собрана впервые, и именно в пыли мы нашли самое интересное. Рассматривая образцы пыли в оптическом микроскопе, я обнаружил кристалл размером примерно 50 микрон. Причем он был развернут ко мне гексагональной гранью, поэтому очень хорошо отражался и блестел. То, что мы увидели, стало настоящей „бомбой“, потому что углерод в кристаллическом состоянии — это алмаз»,

— рассказал журналистам Сергей Таскаев.

Дальнейшее изучение показало, что обнаружена новая форма существования углерода — углеродный квазикристалл. Ученые собираются изучать ее дальше. Они надеются обнаружить новые физические и химические свойства, пригодные для практики.