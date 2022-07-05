После падения метеорита в феврале 2013 года ученые собрали его фрагменты и образцы оставшейся после взрыва болида пыли. В первые годы астрофизики изучали фрагменты метеорита, а потом взялись за пыль.
«Примерно 99% массы метеорита было рассеяно в атмосфере в виде пыли. Метеоритная пыль была собрана впервые, и именно в пыли мы нашли самое интересное. Рассматривая образцы пыли в оптическом микроскопе, я обнаружил кристалл размером примерно 50 микрон. Причем он был развернут ко мне гексагональной гранью, поэтому очень хорошо отражался и блестел. То, что мы увидели, стало настоящей „бомбой“, потому что углерод в кристаллическом состоянии — это алмаз», — рассказал журналистам Сергей Таскаев.
Дальнейшее изучение показало, что обнаружена новая форма существования углерода — углеродный квазикристалл. Ученые собираются изучать ее дальше. Они надеются обнаружить новые физические и химические свойства, пригодные для практики.