В челябинском ледовом городке убрали часть фигур

Горки пока что открыты

В ледовом городке в центре Челябинска убрали часть фигур, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Горожан больше не встречают пираты из советского мультфильма «Остров сокровищ» и сказочные зимние персонажи. Остались только светящиеся основания. Горки еще работают.

Ледовый городок на площади Революции должен был стоять до конца февраля. Но потепление повредило фигуры, они могут обрушиться. В минувшие выходные из-за плюсовой температуры ледовый городок закрывали. Тогда были видны трещины на некоторых фигурах.

Ранее из-за потепления ледовые городки убрали в Магнитогорске, Миассе, Троицке и Копейске. Фигуры там начинали таять, и чтобы они не стали опасными для горожан, их снесли.