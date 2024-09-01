В челябинском Христорождественском соборе прошел молебен на начало учебного года

Помещение едва вместило всех желающих

Сегодня, 1 сентября, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало учебного года в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. На службу пришло множество родителей с детьми, учителей и наставников, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Господь именуется „Премудростью“. И этой Премудростью был сотворен мир и установлены законы мироздания, которые мы призваны познавать. Особенно важно человеку познавать самого себя, очищать сердце, просвещать разум, чтобы жить по воле Божией и Его святым заповедям. Обучаясь, человек проявляет в себе образ и подобие Божие, заложенные в нас Творцом»,— сказал правящий архиерей.

Он пожелал преподавателям терпения, снисходительности и вразумления, чтобы наставлять учащихся на истинный путь. Школьникам владыка пожелал быть послушными и прилежными в учебе.

После богослужения прихожан окропили святой водой, а школьникам раздали иконки с изображением миасского священномученика Василия Носова, чтобы ребята подражали в рвении к знаниям его детям.