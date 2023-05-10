В челябинском храме выставят мощи Георгия Победоносца

Святыня прибудет в город на Троицу

С 2 по 4 июня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться частица мощей великомученика Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Урал недаром называют опорным краем державы. На нашей земле всегда жили подлинные патриоты, которые помогали Отечеству выстоять в непростые времена. И сегодня жители Челябинской области неустанно трудятся на благо Родины. Принесение мощей святого Георгия в Челябинск окажет южноуральцам духовную, благодатную поддержку. Великомученика Георгия почитают как покровителя христианского воинства. Поклониться угоднику Божию сможет каждый южноуралец», — говорит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.



Челябинский храм примет мощи в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе», которая началась 6 мая на Поклонной горе в Москве и продлится до осени. За это время святыню увидят сто городов России. Акция проводится в поддержку воинов-защитников России.

Кстати, во время пребывания мощей в Челябинске православные отметят День Святой Троицы — в 2023 году его отмечают 4 июня.