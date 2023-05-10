«Урал недаром называют опорным краем державы. На нашей земле всегда жили подлинные патриоты, которые помогали Отечеству выстоять в непростые времена. И сегодня жители Челябинской области неустанно трудятся на благо Родины. Принесение мощей святого Георгия в Челябинск окажет южноуральцам духовную, благодатную поддержку. Великомученика Георгия почитают как покровителя христианского воинства. Поклониться угоднику Божию сможет каждый южноуралец», — говорит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Кстати, во время пребывания мощей в Челябинске православные отметят День Святой Троицы — в 2023 году его отмечают 4 июня.