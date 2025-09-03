В копейском храме ведут подсобное хозяйство и делятся урожаем с прихожанами

За сезон из овощей и фруктов выходит более тысячи закруток

На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске за лето вызрел рекордный урожай. Здесь с любовью и особым трепетом выращивают все: томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, перцы, морковь, свеклу и многие другие культуры. Растут даже грибы. Журналист ИА «Первое областное» узнала, как появился чудо-сад при церкви и куда расходятся плоды труда.





Экскурсию по участку нам проводит матушка Вера. Уже более 20 лет они с настоятелем храма отцом Виктором занимаются не только облагораживанием территории возле храма. Они создали своеобразное дачное пространство, каждый уголок которого пропитан заботой и вниманием.





Начало благому делу положили прихожане.

«У нас был напротив хлебозавод. И у них на Пасху сломалась какая-то печь. Они не могли печь куличи. Все к нам побежали. Что, мы рады бы осветить, а осветить-то нечего. Да почему вы не делаете? Да почему мы не можем прийти у вас купить какие-то продукты? И мы задумались», — вспоминает матушка Вера.

Так в копейском храме стали выпекать хлебные изделия. Разбили сад и огород.

«Мы выращиваем все к столу, к трапезе. Кормим малоимущих, людей в тяжелых жизненных ситуациях и воскресную школу, и наших прихожан, которые нам помогают»,— рассказывает матушка.

На территории есть небольшой плодовый сад, где растут яблоки и груши. Весь этот богатый урожай впоследствии идет на заготовки.





Они уже засолили более 300 банок с огурцами и помидорами. Но сезон консервирования рано считать законченным. Матушка Вера рассказывает, что количество банок может превышать тысячу. Кстати, рецепт засолки секретный, нам удалось узнать только его название — «Покровский».





На территории есть свои рекордсмены. Вот такой кабачок-гигант нам показала матушка.





А вот такой кочан капусты с трудом поднимает хозяйка.





Помидоры здесь могут доходить до 1 килограмма 300 граммов. По словам матушки, такие гиганты собирают в самом начале сезона.





Есть на территории и курятник. Количество его обитателей превышает 200 голов. Курятник обеспечивает трапезную яйцами и мясом.





Итоги сбора урожая обычно подводят к Покрову. Точный подсчет собранного здесь не ведут, но отмечают, что всегда всего хватает, а секрет такого успеха — это, конечно, земля и любовь к своему делу и своим прихожанам.

«Если у нас есть излишки, мы просто выставляем их на стол. И наши прихожане забирают овощи и фрукты домой. Это такая радость — принести гостинец из церкви. Знаете, чем больше ты даешь, тем больше к тебе возвращается», — говорит матушка Вера.