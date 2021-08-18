В челябинском храме пройдет вакцинация от коронавируса всех желающих

Пункт расположится в Свято-Васильевском храме

Завтра, 19 августа, в Свято-Васильевском храме будет работать мобильная медицинская бригада для вакцинации всех желающих от коронавирусной инфекции. Челябинцы смогут не только сделать прививку, но и послушать выступление медицинского работника ГКБ № 8, протоиерея Сергея Севастьянова.

С каждым днем число заболевших коронавирусной инфекцией растет. Чтобы остановить возрастающую статистику, необходимо прививаться. В день Яблочного Спаса можно сделать это как нельзя проще — стоит прийти к 11:00 по адресу пр. Ленина, 6.

Напомним, что в Челябинске начали прививать студентов, но, несмотря на это, статистика по коронавирусной инфекции остается стабильной.

София Поромова