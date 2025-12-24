В челябинском храме пекут и расписывают имбирные пряники к Рождеству

Их будут раздавать после службе в ночь с 6 на 7 января

В храме Иоанна Воина в Челябинске 24 декабря полным ходом идут приготовления к одному из главных христианских праздников, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Здесь пекут и вручную расписывают имбирные пряники. Они стали символом рождественского тепла и гостеприимства для всего прихода.





Особая предрождественская традиция существует в храме уже не первый год. Заботливые руки работников храма и прихожан с помощью цветной глазури превращают каждое угощение в произведение искусства.





История рождественских пряников уходит корнями в средневековую Европу, где их пряный аромат был неотъемлемой частью праздничной атмосферы. В челябинском храме эта традиция наполнилась современным смыслом: пряники станут как знаком внимания, так и помощью храму. Часть сладких подарков бесплатно раздадут прихожанам во время главной ночной праздничной службы с 6 на 7 января. Также пряники можно будет приобрести — выручка от их продажи традиционно идет на нужды прихода.

Отметим, что для католиков и протестантов Рождество наступит уже в ночь с 24 на 25 декабря. Православные христиане будут отмечать Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января.