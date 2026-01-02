В челябинском храме Александра Невского установили мраморный иконостас

Реставрация здания завершается

В Челябинске подходит к концу многолетняя реставрация исторического здания храма Александра Невского на Алом поле. Внутри недавно установили главный иконостас, выполненный из разных видов итальянского мрамора. Обновление показали в программе «Преображение».

Активная фаза восстановления памятника архитектуры 1915 года постройки идет с 2020 года. За это время специалисты полностью восстановили столетние настенные росписи, созданные учениками Виктора Васнецова. Реставраторы из Санкт-Петербурга возродили живопись, а мастера из Москвы завершили художественное убранство. Храм украсили новые золотые купола и медная кровля.

Как отмечал ранее протоиерей Борис Кривоногов, челябинский храм уникален — за алтарем изображен не Спас или Богоматерь, а распятый Иисус. Сейчас для завершения работ остается разместить в иконостасе иконы, которые пишутся в московском Даниловом монастыре.

В храме также предусмотрены современные инженерные решения, включая возможность управления колоколами со смартфона. После согласования всех коммуникаций и завершения отделочных работ историческое здание будет открыто для прихожан.

«Для того, чтобы настроить музыкальный инструмент, нужен камертон. Есть, конечно, люди с идеальным слухом, но их единицы. Для всех остальных нужен камертон, чтобы настроить гитару, скрипку и прочие музыкальные инструменты, в том числе и пианино. Вот я считаю, что у нас в городе появился камертон. Даже два. Это кафедральный собор Рождества Христова и храма Александра Невского», — отметил Борис Кривоногов.

Все это время богослужения прихода проходят во временном храме, расположенном рядом.