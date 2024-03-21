В Челябинском госуниверситете пройдут финалы Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Лучшие студенты получат льготы при поступлении и премии до 300 тысяч рублей

В Челябинском государственном университете пройдут финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В трех направлениях примут участие 47 южноуральских студентов, лучшие из них смогут пройти стажировки в крупных компаниях, получат льготы при поступлении, а также денежные премии до 300 тысяч рублей, сообщает правительство региона.

Южноуральские студенты проверят свои силы в направлениях «материаловедение и технологии материалов», «электроника, радиотехника и системы связи», а также «строительство». Финальные испытания продлятся до апреля, а в мае объявят имена дипломантов.

«В ближайшие дни стартуют финалы по 13 направлениям олимпиады, к участию допущены 7 544 студента. Участники „Я — профессионал“ — это инициативные молодые люди с горящими сердцами, которые готовы пополнить кадровый резерв нашей страны. Они не ограничиваются рамками учебы — идут дальше, открывают для себя новые возможности и реализуют свой потенциал», — подчеркнул заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.