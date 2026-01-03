В Челябинском госпитале возвращают к жизни участников СВО

Реабилитация бойцов проходит на уникальном оборудовании

В Челябинском областном клиническом госпитале ветеранов войн нашли эффективную формулу реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей. Уникальное оборудование вместе с командной работой специалистов разного профиля помогают бойцам восстанавливаться после тяжелых ранений и возвращаться к полноценной жизни, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Восстановление после боевых ранений — сложный процесс, где важна каждая деталь. В Челябинском областном госпитале ветеранов войн создали мощную реабилитационную систему, которая уже доказала свою эффективность. Отделение амбулаторной медицинской реабилитации было полностью укомплектовано в соответствии с современными порядками оказания помощи. Здесь используется уникальное оборудование, направленное на восстановление: опорно-двигательного аппарата, нервной системы, когнитивных функций.

Однако, как подчеркивают специалисты, технологии — это лишь часть успеха. Прорыв в лечении возможен только при слаженной работе мультидисциплинарной команды.

«Самое главное — чтобы это было сразу же несколько звеньев. Помимо физической реабилитации, есть еще психологическая. Именно соединение качественной работы реабилитолога с качественной работой психологов и логопедов дает ощутимый рывок и движение вперед. Вот она формула: врач-реабилитолог, психолог, социальная реабилитация. Вот так это у нас и реализовано», — поясняет инструктор-методист по ЛФК госпиталя Евгений Харламов.

Этот комплексный метод уже показал впечатляющие результаты. Пациенты с последствиями осколочных ранений после курсов на роботизированных системах и миостимуляции вновь обретают уверенность в движении. Тем, кто поступил с нарушениями речи, командный подход помогает добиться значительного прогресса.

Госпиталь продолжает совершенствовать свою работу, поднимая медицинскую и психологическую реабилитацию на качественно новый уровень, потому что настоящая забота — это всегда комплексный подход.

Узнать подробности о медицинской реабилитации участников СВО и их семей можно в поликлиниках по месту жительства, по единому номеру Минздрава России 122 или по горячей линии Госпиталя ветеранов войн: +7 (351) 210-02-16.