В челябинском госпитале участникам СВО помогают вернуться к нормальной жизни

Бойцы из Челябинской области восстанавливают физическое и психическое состояние с помощью опытных специалистов и новейшего оборудования

С апреля 2022 года через Челябинский областной военный госпиталь ветеранов войн прошли около 1300 бойцов СВО и членов семей. Медикам пришлось перестроить структуру помощи — нынешние пациенты отличаются от участников войн давно минувших дней. Об этом рассказали врачи госпиталя и специалисты кафедры психологии ЮУГМУ на круглом столе, посвященном реабилитации военнослужащих.

«Мы много лет занимаемся участниками боевых действий. У нас проходили лечение ветераны войн, блокадники, узники, вдовы, труженики тыла, дети погибших защитников Отечества», — говорит начальник госпиталя Татьяна Василенко.

Затем помощь потребовалась ветеранам боевых действий в Афгане, Чечне. Сегодня госпиталь много внимания уделяет участникам СВО.

Новое оборудование для реабилитации

Для участников СВО в медучреждении пришлось изменить структуру психологической помощи. Было создано целое отделение психосоматической реабилитации, где трудятся психологи, психотерапевты, психиатры, нейрофизиологи.

В 2023 году госпиталь получил современное реабилитационное оборудование на 43 млн рублей. В кабинетах появились стабилоплатформы, система Нирвана, которая помогает пациентам восстанавливать психическое состояние. Есть дорожки для реабилитации после ранения, тренирующие ортезы для всех частей конечностей. Мощные аппараты по физиотерапии, два магнитотрона, в которые человек погружается практически полностью. Установлены магниты, высокоинтенсивный лазер — единственный в регионе. Специалисты используют физиотерапевтические комбайны, сочетающие ультразвук, амплипульс и лазеры.

«Кроме того мы являемся гериатрическим центром и восстанавливаем пожилых людей», — обозначает многогранное направление работы руководитель госпиталя.

Здесь участники боевых действий проходят психологическую и физическую реабилитацию. Лежат после осколочных ранений, травм, контузий. Конечно, присутствует и постстрессовые расстройства (ПТСР).

Медперсоналу пришлось подстраиваться под ситуацию на ходу. Поняв, что у бойцов есть вопросы правового характера, на встречи с ними стали приглашать сотрудников Следственного комитета России.

«Вот сегодня было на приеме 19 человек, и у большинства есть вопросы к органам власти. Особенно вагнеровцы, Ахмад, добровольческие отряды», — рассказывает Татьяна Василенко.

Руководитель медучреждения отметила, что область хорошо и правильно оказывает поддержку участникам СВО. Помимо прочей помощи существует Фонд защитников Отечества, госпиталь с ним работает в тесном контакте.

От кошмаров можно избавиться

Нередки случаи, когда после возвращения из зоны СВО людям трудно привыкнуть к мирной жизни. Ночами мучают кошмары, накатывают панические атаки — и это далеко не полный перечень симптомов.

В Челябинском областном госпитале было 695 обращений с посттравматическим стрессовым расстройством. Специалисты отмечают, что ПТСР участников СВО отличается от расстройств времен Чечни или Афгана. Сейчас фиксируют новые поражения, в том числе нервной системы.

«Мы имеем совершенно другой тип минно-взрывных ранений, с которыми приходят к нам пациенты», — говорит заведующая отделением функциональной диагностики Валентина Королева.

То есть помимо клиники мощного стрессового воздействия специалисты имеют органическую основу таких нарушений. Врачи применяют в работе аппаратуру, которая позволяет синхронизировать процессы (зрение, слух и т. д.), восстановить нервную систему.

Семьи участников СВО могут рассказать не одну историю, когда днем человек ведет себя нормально, а ночь превращается в мучение. Подобные примеры приводили врач-психотерапевт Алевтина Рудольф и медицинский психолог Данил Налимов.

В их практике был случай, когда пришел не говорящий мужчина. Методом растормаживания удалось добиться отличных результатов, пациент вновь заговорил.

Другому пациенту каждую ночь снилось, как он откапывает товарищей из завалов.

Особое внимание требуется матерям погибших участников СВО, считают специалисты. Это самый сложный контингент, без терапии тут не обойтись. Чем раньше обозначена проблема, тем лучше происходит восстановление. Да, горе остаётся. Но его переживание переходит на другой, не разрушающий человека, уровень.

Участникам СВО и их семьям стоит знать, что от посттравматического стрессового расстройства можно избавиться. Вполне реально вернуть человеку нормальный сон, освободить от ночных кошмаров, видений, чувства страха. Главное, чтобы он сам этого захотел.

Автор: Анна Махнина