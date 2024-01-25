В Челябинском городском бору посадят кедровый лес

Проект выбрали пользователи «Госуслуг»

Небольшой лесок из 30 молодых кедров появится нынешней осенью на территории городского бора в Челябинске. Этот проект победил в народном голосовании, которое в минувшем декабре организовало главное управление лесами Челябинской области к 90-летию региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Пользователям «Госуслуг» было предложено на выбор девять мест для юбилейного озеленения. В их числе: территория школы № 9 имени Новикова, бор «Золотая сопка», городская станция юных натуралистов, набережная зона Черной речки, Саймоновский проспект (Кыштым), подножие горы Извоз (Верхнеуральский район), улица Сумина в Челябинске и набережная в селе Миасском.

Больше всего голосов (65 из 142) было отдано за кедровый лес в Челябинском бору.