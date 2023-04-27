В Челябинском городском бору посадят 23 тысячи молодых сосен

Акцию проведут в память о павших в Великой Отечественной войне

В Челябинском городском бору 12 мая посадят 23 тысячи сеянцев сосны в рамках акции по массовой посадке деревьев ко Дню Победы «Сад памяти». Лесовосстановление проведут на двух площадках, принять участие смогут все желающие. Об этом сегодня, 27 апреля, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области.

Внести вклад в восстановление городского бора можно, записавшись на акцию через интерактивную карту на сайте садпамяти2023.рф. Работы запланированы на двух локациях западнее парка Гагарина. Начало в 10:00.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что ко Дню Победы 8,5 тысячи сосен посадят также в Карталинском районе, на территории пострадавшего от огня в 2021 году Джабыкского лесничества. Позднее в ГУ лесами уточнили, что сеянцев будет больше — 16 тысяч. Всего же южноуральский «Сад памяти» за время акции пополнится 769 тысячами деревьев.

Часть сеянцев (2000 штук) управление планирует бесплатно раздать жителям Челябинской области для посадки в садах и на приусадебных участках. Сбор заявок намечен на 1 мая под соответствующим постом в группе ВК «Главное управление лесами Челябинской области».

Международная акция «Сад памяти» ставит своей целью посадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году проект получил поддержку Минприроды РФ и реализуется в рамках нацпроекта «Экология».