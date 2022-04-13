В челябинском гараже делают модные рюкзаки из пакетов

На один портфель уходит 40 упаковок от молока

В Челябинске два энтузиаста — Кирилл Курепин и Александр Слуцкер — два года назад оборудовали в гараже мастерскую по переработке пластика. В боксе на улице Орджоникидзе парни плавят пакеты, а из получившегося материала шьют рюкзаки, поясные сумки и кошельки. Говорят, изделия получаются прочные и держатся десятилетиями. Журналист Первого областного информагентства решилась на эксперимент: заказала портфель и попутно узнала, как сделать сумку из пакетов дома.



Гараж на Орджоникидзе забит инструментами и оборудованием для производственного цеха, что-то собрано вручную из бытовой техники. На одной стене — отвертки и гаечные ключи, на противоположной — мозаика из пластиковой плитки.

Посреди гаража — фрезерный станок, а сбоку горкой навалены пакеты... с пакетами. Все как дома: пластиковые мешки с логотипами «Пятерочки» и «Пумы» скомканы и соседствуют с упаковкой «Чебаркульское молоко». Пакеты принимают от жителей микрорайона бесплатно и в неограниченных количествах.

«Многие мои родственники собирают пакеты, даже бабушка с дедушкой. Главное, чтобы полиэтилен был чистый — если на них есть остатки еды, работать с ними не получится», — рассказывает Александр Слуцкер.

Александр Слуцкер

Ребята знакомы давно, и тема переработки пластика сблизила их два года назад. Александр несколько лет жил в Москве, где познакомился с концепцией раздельного сбора мусора: вместе с женой Полиной выбрасывал в отдельные контейнеры пластиковые бутылки, алюминий и железо. Натолкнулся на проект Precious Plastic («драгоценный пластик») — сайт, где энтузиасты рассказывают, как сделать оборудование для переработки пластика. Начитавшись, Александр попробовал сделать сумку из пакетов на балконе. С помощью кальки и утюга.

«Через кальку я утюжил пакеты, плавил их. Ничего не получалось. Калька рвалась, пакеты прилипали... Но в конце концов мне удалось сплавить между собой пакеты в несколько слоев, и из получившегося материала я вручную сшил поясную сумку. Носил ее, показывал всем — мне она очень нравилась», — рассказывает Александр.

Освоив утюг, Саша решил закупить технику посерьезнее. О своих идеях он рассказал Кириллу, тот предложил устроить мастерскую переработки в своем гараже. Там парни начали экспериментировать.

Плавить пластик решили с помощью термопресса для печати на футболках. Пакеты помещают между плитами под температурой 180 градусов, вытаскивают и остужают. Получается материал, по плотности напоминающий толстую плащевку. Нашлась девушка, которая шьет из такого материала сумки и пришивает к коробкам ремни. Готовые рюкзаки продают через магазин экотоваров.

Для рюкзака подойдут пакеты из полиэтилена, на них можно найти маркировку в виде цифры 4 в треугольнике и пометкой LDPE или PELD



Если на пакете маркировка «5» — то он не подходит

Пакеты складывают в 3—4 слоя на силиконовом коврике.

Когда все четыре слоя собраны, придумываем рисунок. Подбираем пакеты с интересными цветовыми сочетаниями и складываем из кусочков аппликацию.

Готовый рисунок накрываем силиконовым ковриком — он нужен, чтобы пакеты не прилипали к прессу.

«Пакетный бутерброд» отправляем в нагревшийся до 180 градусов термопресс на пару минут. Кирилл работает в толстых варежках, чтобы не обжечься.

Пара минут в термопрессе — и материал для будущего рюкзака готов

Принты парни придумывают сами. Сейчас в коллекции — рюкзак с главным корпусом ЮУрГУ, поясные сумки с цветами и портфели с коровкой. На одну сумку может уйти 40 упаковок из-под литра молока или 15 больших пакетов из супермаркетов.

Плавить пакеты реально и в микроволновке. Большая СВЧ-печь стоит тут же, от камеры тянется вытяжка с очистными фильтрами.

«Это микроволновка с функцией конвекции. Пакеты в микроволновке плавят до состояния теста, массу достаешь, разминаешь в теплостойких варежках, придаешь нужную форму — и под холодный пресс. Можно использовать как художественный материал, лепить фигурки или что-то еще», — рассказывает Кирилл.

Пакет с пакетами превращается в микроволновке в бесформенную разноцветную массу



В планах у парней — работать с твердым пластиком: перерабатывать баночки из-под йогуртов и сметаны. Специально для этого собрали дробилку, где стаканчики измельчают в хлопья.

Плавить стружку можно также в термопрессе или в микроволновке, но удобнее в экструдере: в трубе хлопья нагреваются и шнеком отправляются в форму, где застывают под давлением пресса. «Электромясорубка с нагревом», — называет в шутку технику Александр. С помощью экструдера получается сделать пластиковую декоративную плитку, карабины или ножки для стульев.

Измельченный пластик разных цветов



Идей много, Александр даже пробовал вылить из пластика корпус гитары. Еще с проектом сотрудничает ювелир — она разрабатывает украшения из пластика.

Кирилл и Александр с готовностью рассказывают о проекте всем желающим. На своем примере они хотят показать: из пакетов, которые валяются, загрязняют водоемы, тысячами разлетаются со свалки, можно сделать прочные и красивые вещи. И это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

«Мини-завод по переработке реально сделать даже у себя на балконе. Но, как минимум, нужно сортировать мусор дома по категориям и относить, например пластик, в „Разделяйку“», — считают парни.

Также сдавать вторсырье возможно в «Немузей мусора» на Комсомольском проспекте. Точка приема начала работать с марта.