В челябинском фонде «Защитники Отечества» увеличили штат координаторов

Сейчас в районных отделениях работает 41 человек

В 2023 году по поручению президента России Владимира Путина в регионах был создан фонд «Защитники Отечества», работа которого направлена на оказание помощи бойцам СВО и их семьям. Филиал фонда открыли и в Челябинской области. Сначала там работал 31 координатор, а за год их число увеличилось до 41. Как сообщила руководитель челябинского фонда Галина Гаврилова, все специалисты прошли обучение и постоянно повышают квалификацию.

«Социальные координаторы есть в 22 муниципалитетах региона. Все они прошли обучение в РАНХиГС и постоянно повышают квалификацию. Мы проводим обучающие семинары с представителями министерства социальных отношений, военной прокуратуры, медицинскими психологами. Так или иначе истории семей наших соцкоординаторов связаны с СВО. У кого-то из зоны боевых действий уже вернулся сын, а у кого-то сейчас муж на передовой»,— рассказала Галина Гаврилова.

Например, социальный координатор Айгерим Ярославцева работает в отделении фонда с первого дня его основания. В зоне СВО находится ее супруг. За год челябинка успела помочь множеству семей, которые обращались к ней с самыми разными вопросами, будь то выплаты, удостоверения ветерана боевых действий или обучение детей бойцов и погибших героев.

«Работа соцкоординатора, как и у врачей, педагогов и военных, — не просто профессия, а призвание. Не было такого, чтобы я не взяла трубку в свой выходной или нерабочий день. Я всегда стараюсь выслушать человека и перенаправить, если сама не могу решить вопрос. Фонд и был создан для того, чтобы бойцы, вернувшиеся с передовой, или семьи погибших могли обратиться и получить реальную помощь»,— поделилась Айгерим Ярославцева.

Еще один координатор — Светлана Билык — работает с ветеранами боевых действий, получившими инвалидность. Женщина отмечает, что у некоторых нет ни матерей, ни жен и к таким людям необходим особенный подход.

«Для этого соцкоординаторы и работают, чтобы на время стать нашим солдатам семьей и решить все вопросы, с которыми они обращаются»,— поделилась Светлана.

Напомним, челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» расположен на улице Университетской Набережной, 123. Задать все интересующие вопросы можно по телефону 8 (351) 700-23-23.