В челябинском детском лагере поваров отстранили от работы после вспышки кишечной инфекции

Пятеро воспитанников попали в больницу с симптомами отравления

Вспышкой кишечной инфекции в челябинском детском оздоровительном комплексе «Уральская березка» (принадлежит ПАО «ЧМК») занялся южноуральский Роспотребнадзор. Сегодня, 22 августа, в пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время в учреждении проводится дезинфекция, а работники пищеблока отстранены от работы до результатов медицинского обследования.

Накануне ИА «Первое областное» писало, что в «Уральской березке» пятерых детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления. Прокуратура начала в учреждении проверку на предмет соблюдения санитарных норм.

Роспотребнадзор, в свою очередь, занялся определением источника инфекции и профилактикой. По данным ведомства, проведен отбор проб пищи, смывов, питьевой воды и дезинфицирующих средств. Проводятся лабораторные исследования анализов, взятых у контактных детей и работников пищеблока. Проведена дезинфекция кухни и столовой, жилых корпусов, мест общего пользования. За контактными лицами наблюдают врачи.

«Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в адрес руководства детского оздоровительного учреждения», — добавили в Роспотребнадзоре.

ИА «Первое областное» не смогло оперативно связаться с руководством ДОК «Уральская березка» для получения комментария. Информагентство направило запрос в пресс-службу ПАО «ЧМК». Там ответили, что в настоящее время в лагере усилены санитарно-профилактические меры, отменены все массовые мероприятия.

«Лагерь оказывает всевозможное содействие и поддержку как ведомствам, так и родителям», — добавили в пресс-службе.

ИА «Первое областное» будет следить за дальнейшим развитием событий.