В челябинском Чурилово в 105 домах на три дня отключат горячую воду

Коммунальщики займутся реконструкцией теплотрассы и подключением детсада

С 27 по 30 сентября жители микрорайона Чурилово останутся без горячего водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной тому стало подключение нового детсада в «Яблочном» к коммуникациям и реконструкция теплотрассы. Коммунальщики увеличат диаметр трубы с 500 до 700 миллиметров.

Под отключение попадут 105 многоквартирных домов и 9 социальных учреждений. Речь идет о четырех детских садах (№ 30, 32, 367 и 44), школе № 116 (три здания с филиалами), детской поликлинике № 8 и поликлинике № 8. Что касается домов, то ГВС будет отсутствовать на протяжении трех дней по следующим адресам:

— улица Зальцмана: № 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48;

— улица Трашутина: № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

— улица 1-я Эльтонская: № 11, 13, 42, 44, 46, 48;

— улица 2-я Эльтонская: № 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63б, 65, 67, 69;

— улица С. Герасимова: № 23, 25, 27, 29; 10-1;

— Лобинский переулок: № 1, 2, 3, 3а;

— улица Конструктора Духова: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Кстати, жители Чурилово испытывали и транспортные проблемы. Автобусы были часто переполнены в часы пик и выбивались из расписания движения. Городские власти объяснили это поломками машин. Было принято решение оставить в микрорайоне пять автобусов, которые смогут заменить те, у которых возникли технические проблемы.