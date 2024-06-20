В челябинском Чурилово появится новая набережная

Горожане смогут прогуляться по ней уже в этом году

В Челябинске на берегу Первого озера идет строительство набережной площадью свыше 4 гектаров. Благоустройство нового пространства для прогулок и отдыха идет в поселке Чурилово. Об этом в своем телеграм-канале рассказала мэр Наталья Котова.

«Берега городских водоемов очень популярны у челябинцев и гостей города. В хорошую погоду на благоустроенных набережных всегда многолюдно», — объяснила глава города инициативу создания площадки для отдыха.

На набережной появятся тропинки с велодорожками, роллердром, детская и спортивная площадки. Тут можно будет не только поиграть в баскетбол и посидеть на скамейках, но и позагорать на шезлонгах и спуститься к воде. Для тех, кто приедет из других районов, создадут парковку для автомобилей.

Также здесь высадят новые деревья и кустарники и уложат новый газон.