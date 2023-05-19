В Челябинском бору жители построили незаконную «деревню» для бродячих собак

Рассказываем, что с ней будет, и как город планирует дальше бороться с дикими псами

Челябинцы, которые любят проводить время в городском бору, жалуются на агрессивных собак. По данным ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», в лесу живет около 100 бездомных псов. В этом году отлавливать животных по заказу мэрии стал новый подрядчик, который недавно приступил к работе. Однако некоторые челябинцы выступают против и помогают псам. Недавно в бору появился целый нелегальный лагерь для бездомных животных, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Так ли опасны бродячие собаки

Летом бор пользуется особенным спросом: по экотропам гуляет много семей с детьми и домашними животными, бегают и катаются на велосипедах спортсмены. Еще здесь находится станция детской железной дороги. По словам директора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игоря Булатова, появляются сообщения, что собаки в бору стаями преследуют людей.

«Пока нет сведений, что на кого-то нападали, но проблема существует. Также страдает экосистема: собаки охотятся на белок и птиц. Были найдены останки уток, которых псы отлавливают стаями», — поделился Игорь Булатов.





Мнения встреченных в бору велосипедистов касательно собак разделились. Один из спортсменов поделился, что, действительно, часто видел здесь стаи. Хоть животные и не вели себя агрессивно, мужчина уверен, что в бору им не место.

«С детьми здесь ходят, сам с детьми катаюсь. Опасно. Ребенка предупреждаю, чтобы к собакам не подъезжал», — поделился спортсмен.

Другая велосипедистка, встреченная нашим корреспондентом, наоборот уверена, что не нужно вмешиваться в жизнь животных.

«Если собака не кидается, ведет себя спокойно, то пускай гуляет. Ничего плохого она никому не делает», — отметила девушка.

Как город борется с бездомными собаками

В конце прошлого года мэрия Челябинска заключила контракт с бизнесменом Евгением Скородумовым на отлов бездомных животных в 2023-м. Подрядчик приступил к выполнению обязательств.

Задача отловщиков — поймать собак и отвезти их в приют, где их поместят на карантин, а затем стерилизуют и установят бирку. Потом собак оставляют на пожизненное содержание в приюте либо, если повезет, отправляют их к новым хозяевам. Подрядчик может и отпустить животных обратно в лес, но, по словам Евгения Скородумова, собак в бору уже больше, чем нужно.





Патрулировать территорию отловщики будут ежедневно. В идеале — говорит Евгений — до тех пор, пока не поймают всех собак, у которых еще нет бирок.

«Как это будет обстоять на самом деле — сложный вопрос. Потому что собаки дикие, мало кто из них подходит на расстояние выстрела из пневматической винтовки», — поделился глава подрядной организации.





Стандартный метод отлова — с помощью дротиков, которые заряжают в переоборудованную пневматическую винтовку. При попадании в тело собаки, дротик может выпустить снотворное. В феврале 2022 года наш корреспондент провел день с командой по отлову предыдущего подрядчика. Тогда стали понятны проблемы винтовки: короткая дальность выстрела и очень плохая точность из-за веса дротика. Кроме того, при попадании нет гарантий, что снаряд не попадет, скажем, в кость. И даже в случае, когда снотворное попадет в организм, отловщикам нужно некоторое время бежать за собакой по лесу до тех пор, пока она не потеряет силы.





В этом году подрядчики также будут использовать ловушки: сетки и клетки. При этом никаких негуманных методов, вроде петель.

«Петля — это очень травмоопасно для животных, мы ими не пользуемся. А клетка-ловушка не представляет опасности для собак. При попадании в клетку собака наступает на механизм, клетка закрывается. В сетках, конечно, могут запутаться собаки, но тут главное — вовремя подойти и выпутать», — рассказал Евгений.

Жизнь в «собачьей деревне»

Среди челябинцев есть те, кто недоволен отношением города к бездомным собакам. Повлиять на отловщиков они не могут, поэтому решили создать комфортные условия для жизни животных. Кто-то построил вдали от тропинок настоящую «собачью деревню» на десяток больших утепленных будок. Рядом стоят миски для еды и воды. По периметру установили деревянный заборчик.









Постройки нашел госинспектор «Особо охраняемых природных территорий» Александр Ольховский. По его словам, будки, скорее всего, появились здесь осенью прошлого года. Госинспекторы отмечают, что не видели, как сюда завозились стройматериалы. Возможно, работы вели поздними вечерами.





Городской бор — это особо охраняемая природная территория. Несанкционированные постройки здесь делать запрещено. Директор ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов заверил, что будки в ближайшее время снесут.

О шести лучших и худших средствах самообороны от агрессивных собак — в отдельном материале ИА «Первое областное».