В Челябинском бору за один день посадили более 8 тысяч саженцев сосны

В регионе стартовала акция по восстановлению леса

Южный Урал присоединился к всероссийской акции по высадке деревьев «Сохраним лес». Во вторник, 26 сентября, профессиональные лесники и волонтеры отправились в Челябинский городской бор и посадили 8,5 тысячи саженцев сосны на территории старого горельника площадью более одного гектара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона.

Мероприятие получилось массовым и представительным. Среди участников лесовосстановления отметились общественники, депутаты, чиновники, сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД, а также работники предприятий города.

Челябинская область участвует в акции уже четыре года. По словам замначальника ГУ лесами Юрия Золотухина, за это время под лозунгом «Сохраним лес» в регионе высадили более 6 миллионов деревьев.

«Мы видим, какой живой интерес к лесу проявляют местные жители, ведомства и компании, работающие на территории региона. Это ценно для нас», — подчеркнул Золотухин.

Акция «Сохраним лес» продлится до конца октября. Всего осенью 2023 года в регионе планируют высадить 3 миллиона деревьев.