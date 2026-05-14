В Челябинском бору высадили 9,9 тысячи сосен в память о героях войны

В этом году в регионе должен появиться 1 миллион молодых деревьев

В Челябинском городском бору на площади 1,5 гектара высадили 9,9 тысячи саженцев сосны в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает Главное управление лесами региона.

В Челябинской области акция стартовала 28 апреля и продлится до 22 июня. Всего в этом году планируется высадить 1 миллион молодых деревьев. Участие примут 1750 человек. Уже высажено 582 тысячи деревьев. Запланировано 68 высадок, 51 из них — на землях лесного фонда.





К акции присоединились Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский, Красноармейский, Кусинский, Октябрьский и Чебаркульский районы, а также Миасский и Усть-Катавский городские округа.

«Сегодня мы высаживаем молодой лес на территории, пострадавшей от пожара в 2012 году. Мы рады, что акция стала поистине народной инициативой, которая объединяет жителей нашего региона. Каждое дерево — это живая память о героях, подаривших нам мир», — подчеркнул начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.