В Челябинском бору волонтеры начали благоустройство тропы пенсионеров

ИА «Первое областное» познакомилось с людьми, которые взялись за перезагрузку популярного пространства

Тропа пенсионеров, или тропа здоровья, — одна из самых известных и знаковых локаций в Челябинском городском бору. К началу лета она заметно изменит свой облик: нашлись добровольцы, которые взялись почистить, покрасить, отремонтировать или заменить там ветхие скамейки, поставить новую беседку и даже установить кинетическую скульптуру, как в Дубае. Свой проект эти люди назвали «Дыхание леса». Корреспонденты ИА «Первое областное» встретились с ними и выяснили, что ими движет.

Местом встречи назначен памятник Курчатову, откуда до тропы пенсионеров пара минут ходьбы. Участников «Дыхания леса» отличает обычай обниматься при встрече, причем даже с незнакомцами, будто знают их сто лет. Все ребята улыбчивые и явно увлеченные.

Пока народ подтягивается, беседуем с координатором проекта Антоном Коноваловым.

«Всего в команде около 30 активных участников. Но у всех работа или бизнес, поэтому собираемся по возможности. Сегодня я договорился: нам дали генератор и электроинструмент попользоваться. Бросил клич. Кто смог, тот приехал», — рассказал Антон.





Когда все собираются, мужчины хватают генератор, болгарку, канистру с топливом, и вся компания дружно направляется в лес.

По дороге знакомимся с дизайнером Натальей Пановой. Она придумала для тропы пенсионеров новые скамейки и беседку. А еще она мечтает установить там кинетическую скульптуру.





«Я увидела такую скульптуру в Дубае и прямо загорелась. Элементы скульптуры напоминают птиц, они вращаются на ветру, эффект получается очень интересный. Ничего подобного в Челябинске пока нет. Надеюсь, получится поставить такую скульптуру в бору или каком-то другом месте», — поделилась она.

Наталья, строго говоря, не участник проекта. Но ее привлекла возможность сделать вклад в хорошее дело, да и просто пообщаться с интересными людьми.

Появление в Челябинском бору ранее неизвестных общественников может вызвать настороженность. Ведь в прошлом было немало желающих использовать памятник природы для самопиара и других личных целей. Антон Коновалов уверяет, что горожанам беспокоиться не о чем. В сообщество «Дыхание леса» входят слушатели одной из лидерских программ. Для них тропа пенсионеров — что-то вроде выпускного проекта, который они должны реализовать своими силами и исключительно на частные пожертвования и средства спонсоров. И движет ими только желание улучшить мир вокруг.

«Когда объявили, какой будет проект, я первым поднял руку: я хочу, я буду, мне это интересно. Ведь я сам часто и много гуляю по этой тропе», — признался Антон.





Интересный факт: мало кто в Челябинске знает об этой самой лидерской программе, зато многим знакомы плоды деятельности тех, кто ее прошел. Например, инсталляция «Я дома» на берегу Миасса, сквер с буккроссингом возле педуниверситета и скамейки по периметру памятника Курчатову. Перезагрузка тропы пенсионеров — в том же ряду.





Непосредственные пользователи тропы наблюдают за орудующими болгаркой незнакомцами одновременно и с интересом, и с опаской. Выясняется, что многие пенсионеры даже не знают, какие перемены ожидают их любимое место отдыха.

«Мы намеренно не посвящаем их во все детали. К той же беседке многие привыкли, хотя она в ужасном состоянии. И если их спросить, они скажут, что другая им не нужна. Уверена, новую беседку они оценят по достоинству. Но это будет сюрприз», — поделилась Олеся Шукшина, второй координатор «Дыхания леса».





По словам Антона Коновалова, за время работы над проектом он убедился, что в Челябинске много людей и организаций, готовых поддерживать важные для города начинания. Что еще раз подтверждает тезис о том, что главный ресурс XXI века — это люди.

«Не все могут поддержать финансово, зато помогают материалами или просто руками. Как правило, все идут навстречу. Большую поддержку оказывает глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который, кстати, и предложил нам взять в работу тропу пенсионеров», — отметил Антон.





На ближайшие выходные у ребят намечена акция для привлечения внимания: возле памятника Курчатову состоится небольшой концерт, где они будут раздавать листовки и рассказывать о проекте. Будете проходить мимо — добро пожаловать.