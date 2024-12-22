В челябинском Арт-сквере открыли бесплатный каток

Для гостей предусмотрена раздевалка

Накануне, 21 декабря, в Челябинске в Арт-сквере со стороны улицы Свободы состоялось открытие катка. Кататься на коньках там горожане могут бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для посетителей установлена теплая раздевалка. В будни она работает с 9 часов утра до 9 часов вечера, в выходные — до 22:00.

Проката коньков нет, их необходимо брать с собой.

На прошлой неделе каток открыли в Городском саду имени Пушкина. Работает каток и в парке Терешковой. К концу декабря каток планируют открыть в ЦПКиО имени Гагарина — там его заливают на одной из аллей.