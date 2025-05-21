В челябинском АПК реализуются инвестпроекты общей стоимостью почти 9 млрд рублей

О поддержке агропрома и стоящих перед ним задачах губернатор Алексей Текслер рассказал на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече в Москве обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона, включая ход посевной кампании, реализацию национальных проектов и государственных программ, сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Текслер проинформировал Дмитрия Патрушева о ходе посевной кампании и планах на урожай. В этом году регион ожидает получить более 2 миллионов тонн зерна. Аграрии также рассчитывают произвести примерно 260 тысяч тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу.

Дмитрий Патрушев обратил особое внимание на важность обеспечения аграриев региона в период посевной кампании всеми материальными ресурсами, включая средства защиты растений и минеральные удобрения.

Губернатор подтвердил, что аграриев в регионе не обижают, более того — чтобы сельхозтоваропроизводители смогли вовремя провести полевые работы, темпы предоставления господдержки были ускорены.

«На сегодняшний день аграрии получили свыше 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов — это федеральные средства. В том числе выделены более 108 миллионов рублей грантов на развитие семейных ферм. Кроме того, до конца мая мы планируем направить еще 129 миллионов рублей областных субсидий на поддержку растениеводства», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор доложил о реализации в агропромышленном комплексе крупных инвестиционных проектов, отметив рост в птицеводстве: за четыре месяца года производство мяса птицы выросло на 1,2 тысячи тонн (на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), а производство товарных яиц — на 19 миллионов штук (на 3,5%).

«В животноводстве планируем реализовать проекты общей стоимостью 8,9 миллиарда рублей, включая строительство племенного репродуктора и новые проекты в птицеводстве, молочном скотоводстве и свиноводстве», — пояснил Алексей Текслер.

В регионе увеличено финансирование капитальных вложений, продолжается строительство племенного репродуктора первого порядка для развития отечественного кросса «Смена-9». Утверждены планы сотрудничества с аграрным вузом и индустриальными партнерами для подготовки специалистов птицеводства.

«Регион успешно выполняет планы посевной кампании, наращивает объемы производство сельхозпродукции, привлекая инвестиции в агропромышленный комплекс для обеспечения его развития. Поставленные задачи будут выполнены, мы продолжим работать по укреплению продовольственной безопасности, обеспечивая устойчивый рост отрасли», — отметил Алексей Текслер.

Также Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер также обсудили реализацию проектов в Челябинской области в рамках программы комплексного развития сельских территорий, итоги реализации национального проекта «Экология» в регионе — ликвидацию свалок, создание объектов размещения ТКО, снижение выбросов, очистку водоемов и лесовосстановлению. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», стартовавшего в текущем году, работа по этим направлениям будет продолжена.