В челябинском «Академе» отсыпали временную дорогу до детского сада

Жители жаловались на грязь и лужи, по которым приходилось водить детей

Дорожники реализовали временное решение по подъездной дороге, ведущей к детскому саду № 93 на Университетской набережной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работа по отсыпке дороги, расположенной в микрорайоне Академ Riverside была проведена по поручению главы города Натальи Котовой. Ранее местные жители с наступлением весны жаловались на грязь и лужи, по которым приходилось идти воспитанникам детсада и их родителям.

«Вчера силами МБУ „ЭВИС“ произведена подсыпка подъездной дороги асфальтобетонным фрезератом, после чего произведено уплотнение специальной техникой. Кроме того, силами застройщика отсыпаны пути подхода к самому садику и переход от жилых домов», — сообщили в администрации Челябинска.





Одна из жительниц в соцсетях рассказала, что садик буквально обложили вокруг различными стройками. Когда стало теплеть, то дорога, по которой часто ездит тяжелая техника, просто «раскисла»: большие лужи и грязь мешали нормально пройти до дошкольного учреждения. Теперь ходить и ездить можно, но, как отметили в мэрии, полноценная дорога здесь появится только после завершения строительства в этой части микрорайона.

Кстати, Челябинск в этом году ожидает большой дорожный рывок: в городе планируют провести рекордный объем работ по обновлению проезжих частей и тротуаров. Как заявил губернатор Алексей Текслер, проинспектировавший дороги областного центра, во многом в этом поможет опережающее финансирование, когда деньги следующего года перенесут для дорожников на год нынешний. ИА «Первое областное» подробно рассказывало, на каких улицах инфраструктура будет приведена в порядок.