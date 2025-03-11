В челябинском аэропорту задерживают рейсы в Москву

Прилет из столицы тоже перенесли

Сегодня утром, 11 марта, из-за атаки беспилотников в Подмосковье закрыли московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В результате часть рейсов, в том числе в Челябинск и из города, задерживается, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Росавиацию и онлайн-табло аэропорта Курчатов.

Более чем на два часа перенесен вылет рейса СУ 1533 компании «Аэрофлот». Самолет должен был отправиться еще в восемь часов утра. Запланированный на 12:45 рейс СУ 1421 пока отложили на 13:45.

Прибытие самолета из Москвы в Челябинск, предварительно, перенесли на 15 минут — с 11:45 на 12:00.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта силами ПВО над территорией страны были перехвачены и уничтожены 337 беспилотников ВСУ. 91 БПЛА был уничтожен над территорией Московской области, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской и 22 — над Рязанской областями. Еще по несколько беспилотников сбили над территориями Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Нижегородской областей.