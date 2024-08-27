В челябинском аэропорту задерживается вылет и прилет нескольких рейсов

Некоторые пассажиры ждут уже почти семь часов

Утром 27 августа в аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов в Норильск и Сочи. Еще несколько рейсов с ночи не прибыли в столицу Южного Урала, следует из информационного табло на сайте аэропорта.

Так, два рейса в Норильск были запланированы на 05:25, но время отправления сдвинули на 11:00. Рейс 5Н 816 в Сочи должен был отправиться в 04:45, сейчас расчетное время — 07:25. На момент публикации материала (8:25) самолет еще не вылетел в пункт назначения. С часовой задержкой ночью отправился в путь рейс СУ 2953 Челябинск — Сочи.

Кроме того, на семь часов задерживается прибытие двух рейсов из Сочи: приземлиться самолеты должны были в 02:55, однако прибытие сдвинули на 09:50.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе аэропорта, на момент публикации ответ не поступил.