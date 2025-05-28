В челябинском аэропорту задерживается несколько рейсов в Москву

Еще один отменен

Сегодня, 28 мая, утром в аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов в Москву. Еще один отменили. Задержки связаны с закрытием столичных аэропортов в целях безопасности из-за атаки беспилотников, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на аэропорт Курчатов и Росавиацию.

Задерживаются два рейса авиакомпании «Победа»: самолеты должны были отправиться в 05:20 и 05:50, но вылет перенесли на 8 часов утра. Два рейса авиакомпании «Аэрофлот» также задержали на несколько часов.

Еще один рейс в Москву, запланированный на 12:30, отменили.