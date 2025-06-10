В челябинском аэропорту задержали пять рейсов

Вылеты перенесены в Москву, Казань и Санкт-Петербург

Сегодня, 10 июня, в аэропорту Челябинска задержали пять рейсов — по одному в Казань и Москву и три в Санкт-Петербург. Пассажирам придется ждать от получаса до пяти часов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на сайт аэропорта Курчатов.

Самолет в Казань должен был вылететь в 6:30, но отправится только в 11:30. На период от 35 минут до 2,5 часа задерживаются рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Смартавиа». Прибытие рейса № 6463 из Санкт-Петербурга в Челябинск авиакомпании «Россия» также задерживается на два часа.

Вылет самолета в Москву, назначенный на 14:00, перенесли на 14:35.





«Задержки связаны с ограничениями на прилет и вылет в других аэропортах»,— уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе аэропорта Курчатов.

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло в аэропорту. В случае необходимости следует связаться с авиакомпанией.