В челябинском аэропорту у пассажира изъяли незадекларированную валюту

Мужчина не знал о правилах вывоза денег

В аэропорту Челябинска на таможне задержали 57-летнего мужчину, отправлявшегося в Таджикистан. При себе у него оказалась незадекларированная валюта. Деньги изъяли, в отношении мужчины составили административный протокол, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Таможенники обнаружили в ручной клади мужчины более 1,1 миллиона рублей в валюте наличными. Эта сумма превышает допустимую к вывозу: без декларации можно вывозить не более 10 тысяч долларов. Мужчина признался, что не знал об этих правилах, а на баннеры в аэропорту не обратил внимания.

«Незадекларированной оказалась валюта в эквиваленте 180 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили дело по статье 16.4 КоАП РФ. Незадекларированная валюта изъята до решения суда», — уточнили в ведомстве.

В Челябинской таможне уточнили, что суммы свыше 10 тысяч долларов наличными необходимо декларировать для прозрачности финансовых потоков. Такое оформление бесплатно, пошлину или налоги с указанной суммы не взимают.

С начала 2024 года это уже 17-я попытка вывоза денег за пределы страны без декларации.