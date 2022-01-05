В челябинском аэропорту проводят проверку после истории с неисправным телетрапом

Из-за поломки пассажиры застряли в самолете

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку спецтехники в аэропорту Челябинска. Сегодня утром, 5 января, пассажиры рейса № 413 Москва—Челябинск 40 минут не могли покинуть самолет из-за поломки телетрапа.



«По причине технической неисправности телетрапа борт отбуксирован на стоянку воздушных судов. Высадка пассажиров произведена автобусным транспортом АО „Челябинское авиапредприятие“ в штатном режиме», — сообщили представители Уральской транспортной прокуратуру.

В данный момент проходит проверка в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, будет дана оценка техническому состоянию спецтехники.